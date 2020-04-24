تركيا تستنكر انحياز الاتحاد الأوروبي لأطروحات اليونان حول شرق المتوسط

شجبت وزارة الخارجية التركية انحياز مجلس الاتحاد الأوروبي للأطروحات المتطرفة التي يتقدم بها الجانب الرومي- اليوناني، بخصوص شرق البحر المتوسط.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية، حامي أقصوي، في معرض رده خطيا الجمعة، على سؤال حول ما تضمنه البيان الختامي لاجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي، الخميس، حول شرق المتوسط.

وأكد أقصوي أن الجزء المتعلق بشرق المتوسط في البيان الختامي، تمت صياغته انطلاقا من "المفهوم البالي لتضامن الاتحاد".

وأكد أن الجزء المعني من البيان يعد أحدث مثال على استغلال الثنائي الرومي-اليوناني للاتحاد الأوروبي، بما يتعارض مع القانون الدولي ومعايير الاتحاد نفسه، وانجرار الاتحاد وراء الأطروحات المتطرفة لهذا الثنائي.

وشدد أقصوي أنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي إدراك أنه لا جدوى من هذا النهج.

وأعرب عن تطلع أنقرة من الاتحاد الأوروبي بأن يشجع القبارصة الروم على الحوار مع جيرانهم القبارصة الأتراك، واليونان مع تركيا، وعدم السماح بعرقلة مسيرة عضوية تركيا في الاتحاد من أجل المصالح الضيقة للثنائي الرومي-اليوناني.

وجدد أقصوي تصميم تركيا على الدفاع عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك شرق المتوسط.

والثلاثاء قالت الخارجية التركية إن اليونان وإدارة الشطر الرومي من جزيرة قبرص، تتجاهلان عن عمد الحقوق السيادية والمشروعة لتركيا والقبارصة الأتراك شرق البحر المتوسط، وأن القبارصة الأتراك شركاء في ملكية الجزيرة ويتمتعون بحقوق متساوية في استثمار الثروات في محيطها.

وتعارض كل من قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أنشطة التنقيب عن الطاقة التي تجريها تركيا شرق المتوسط.

فيما أكدت وزارة الخارجية التركية، في بيانات عدة، أن سفن تركيا تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل نشاطها.