قالن: تركيا لن تسمح بالتلاعب بالحقائق التاريخية حول أحداث 1915

أدلى المتحدث الرئاسي إبراهيم قالن الجمعة، بتصريح حول أحداث عام 1915 قائلاً إن تركيا لن تسمح بالتلاعب بالحقائق التاريخية، وبالتالي خلق عداوات جديدة ضد البلاد.

وذكر قالن أن "سيتبين أولئك الذين يفترضون أنهم يمكن أن يؤذوا تركيا بأكاذيب الإبادة الجماعية والمخططات السياسية أنهم مخطؤون مرة أخرى. لن تسمح الجمهورية التركية أبداً بتلويث الحقائق التاريخية وتشكيل عداوات جديدة".

وأشار قالن إلى أن أولئك الذين "يهربون" من الحقائق التاريخية يرفضون الرد على دعوات الرئيس رجب طيب أردوغان لإنشاء لجنة تاريخية مشتركة. ففي 23 أبريل 2014 ، أصدر أردوغان بيانًا حول القضية في محاولة لجمع جميع الأطراف معًا وتضميد جراح الماضي، لكن جماعات الضغط رفضت تلك الخطوة

وقال المتحدث باسم الرئاسة: "خسائر الحرب العالمية الأولى هي ما عانيناه جميعنا، وهو قتل مواطنينا الأرمن الذين اضطروا إلى الهجرة، وقتل الأبرياء في الأناضول خلال التمرد الأرميني، وقتل ما يقرب من 5 ملايين مسلم بسبب الهجرات والحروب بين عامي 1850 و1920. هذا كله ألمنا المشترك"

وأشار المتحدث أيضا إلى الدبلوماسيين الأتراك الذين قتلوا على يد الجماعة الإرهابية الأرمنية أصالة بين عامي 1973 و1984 مشددا أنهم لن ينسوا أبدا.