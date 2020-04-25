الدفاع التركية: تحييد 20 إرهابيا من "ي ب ك/ بي كا كا" شمال شرقي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 20 إرهابيا من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، خلال محاولتهم التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.

جاء ذلك في بيان للوزارة، السبت، أوضحت فيه أن قوات المهام الخاصة التركية أحبطت محاولة تسلل لإرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا "، كانت تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في منطقة عملية نبع السلام.

وأضاف البيان: "تم تحييد 20 عنصرا من التنظيم الإرهابي إثر عملية ناجحة، دون السماح لهم بتحقيق أهدافهم".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات، لتطهير المنطقة من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا " و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر ذاته، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.