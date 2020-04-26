رجال أعمال أتراك وقطريون يناقشون سبل مزيد من التعاون في مواجهة كورونا

أجرى رجال أعمال أتراك وقطريون، السبت، اجتماعاً للبحث في تعزيز التعاون بين الجانبين في مواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

الاجتماع جرى بين رابطة رجال الأعمال القطريين ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEIK) وكان عبر تقنية الاتصال المرئي، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأعرب رئيس الرابطة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، عن "ثقته بقدرة الاقتصادين القطري والتركي على الصمود أمام تداعيات فيروس كورونا، كونهما قائمين على أسس صلبة".

وقال إن السياسات الاقتصادية الحكيمة الناجحة والمتبعة في كلا البلدين، ستساهم في صمود اقتصاديهما.

وشدد آل ثاني على "أهمية دعم الجهود والسياسات التي تقوم بها الدولتان لتخطي هذه الأزمة".

بدوره، أشار رئيس مجلس الأعمال التركي القطري باشار آري أوغلو، إلى "الإجراءات التي اتخذتها تركيا للحد من انتشار الفيروس، ومواجهة تداعياته الاقتصادية"، بحسب المصدر نفسه.

وأوضح آري أوغلو، رئيس الجانب التركي في الاجتماع، أن من بين تلك الإجراءات "تخصيص ما يعادل 15 مليار دولار كحزمة اقتصادية، وضخ السيولة بالسوق التركي".

في سياق متصل، لفت رجال أعمال أتراك إلى فرص التعاون المتاحة في المجالين الصحي والغذائي، بين القطاع الخاص في البلدين، لمواجهة التحديات الراهنة التي يفرضها كورونا.

ومنذ تفشي الفيروس في العالم، عكفت تركيا وقطر على تقديم مساعدات إنسانية وطبية لعدة بلدان من أجل مكافحة الوباء.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا مليونين و907 آلاف حول العالم، توفي منهم أكثر من 202 ألف، فيما تعافى ما يزيد على 832 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.