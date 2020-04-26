عقب نقل مواطنه من السويد.. أردوغان: تركيا لا تتخلى عن أبنائها

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، أن بلاده ستوفر الرعاية الصحية اللازمة للمواطن المصاب بكورونا والذي رفضت السويد علاجه، مؤكدا أن بلاده دائما في خدمة أبنائها.

وأفاد أردوغان في تغريدة عبر تويتر: "اليوم هاتفت ابنة المواطن أمرالله غولوشكن الي نُقل عبر طائرة خاصة إلى بلادنا".

وأردف: "الحمد لله الذي مكننا من رؤيتها سعيدة. هذا البلد يعشق أبناءه، ولن يتخلى عنهم أبدا وإن كانوا في بلاد الغربة".

ونشر أردوغان مقطعا مصورا مرفقا بالتغريدة، خاطب فيه ليلى قائلا: "والدكم وصل إلى تركيا، وأصدقاؤنا سيتابعون وضعه في الفترة المقبلة، هو في أيد آمنة".

وتابع: "لا تقلقي، تركيا من بين الدول الأولى في مجال الصحة، سنوفر الرعاية اللازمة لوالدكم ونتابع وضعه عن كثب".

من جانبها، أعربت ليلى، عن شكرها الكبير للرئيس أردوغان، وعن ثقتها به وببلدها تركيا.

والأحد، أقلعت طائرة إسعاف تركية من مطار ستوروب بمدينة مالمو السويدية عائدة إلى البلاد، وعلى متنها المواطن "أمرالله غولوشكن".

وكانت الطائرة توجهت إلى السويد، صباحا، بعد أن تلقى وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه طلب مساعدة من ابنته ليلى، التي قالت إن مستشفيات السويد رفضت علاج والدها.