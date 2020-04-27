أردوغان يعلن فرض حظر تجوال لمدة 3 أيام في 31 ولاية تركية اعتبارا من الجمعة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرض حظر تجوال في 31 ولاية تركية لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، في إطار التدابير المتخدة لمكافحة تفشي وباء كورونا كوفيد-19.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أردوغان، اليوم الاثنين، عقب اجتماع مع أعضاء الحكومة عقب دائرة تلفزيونية مغلقة.

وأضاف أردوغان أن الحكومة تخطط لمواصلة فرض حظر التجوال نهاية كل أسبوع حتى عيد الفطر.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا بدأت مرحلة تحقيق نتائج ملموسة في كفاحها ضد جائحة كورونا.

ولفت إلى أن أعداد الإصابات والوفيات تتضاءل يوماً بعد يوم.

وأوضح أردوغان أن بلاده أجلت نحو 40 ألف مواطن وسوف تجلي 25 ألف مواطن آخر من 59 بلداً.

وأضاف أردوغان أن تركيا قدمت مساعدات طبية إلى 55 بلدا لدعم جهودها في مكافحة كورونا، مشيراً إلى أن تركيا سترسل للولايات المتحدة، غداً الثلاثاء مساعدات طبية تتضمن كمامات وأقنعة وألبسة واقية ومعقمات.

وبخصوص حملة التضامن الوطني لمساعدة متضرري كورونا أشار أردوغان إلى أن الحملة جمعت مليارا و850 مليون ليرة (نحو 264 مليون دولار) حتى الآن.

وأضاف أن الدولة ستقدم 1000 ليرة تركية لكل مواطن يطلب المساعدة دون أي شروط مسبقة.

وتابع " : نأمل أن نتغلب على كورونا الذي أصبح كارثة عالمية ونحتفل في نهاية رمضان بعيد مزدوج."