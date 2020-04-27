الرئاسة التركية: جهودنا في مكافحة فيروس كورونا نموذج يحتذى به في العالم

صرح رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بقوله إن جهود تركيا في مكافحة فيروس كورونا نموذج يحتذى لدول العالم.

جاء ذلك في تغريدة نشرها فخر الدين ألطون، على حسابه على تويتر، باللغة الإنكليزية.

وأشار إلى أنه مع حلول شهر رمضان، بدأت بلاده تشهد تطورات إيجابية فيما يخص السيطرة على فيروس كورونا، لافتاً إلى أن إصابات أمس الأحد، كانت الأدنى خلال الأيام الـ 20 الأخيرة.

وأضاف أن تركيا تواصل تقديم المساعدات الطبية إلى الدول المتضررة من الفيروس، تزامناً مع استمرار إجلائها رعاياها من البلدان الأخرى.

وتابع: "تركيا لا تهتم بمواطنيها فحسب خلال هذه المرحلة، بل بجميع المتضررين حول العالم، من فيروس كورونا."

وأشاد المسؤول التركي بالبنية التحتية للقطاع الصحي في بلاده.

وأكد أن تركيا لا تترك أحداً من مواطنيها لوحده حول العالم، مستشهداً على ذلك بتخصيص بلاده طائرة إسعاف خاصة لإحضار مغترب تركي مصاب بكورونا، رفضت السويد معالجته.

وحتى مساء الأحد، بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في تركيا، 29 ألفاً و140، فيما وصل عدد الإصابات إلى 110 آلاف و130 حالة، والوفيات إلى ألفين و805 أشخاص.