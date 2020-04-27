تشاوش أوغلو يدعو نظيره اليوناني لعدم توظيف القضايا الإنسانية في الأمور السياسية

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، نظيره اليوناني نيكوس دندياس لعدم توظيف القضايا الإنسانية في الأمور السياسية.

جاء ذلك في تغريدة، لتشاوش أوغلو على تويتر، ردا على تغريدة لدندياس، تتعلق بإجلاء تركيا لـ 3 بحارة يونانيين من جيبوتي في 25 أبريل/نيسان، بواسطة الخطوط الجوية التركية.

ولم يتطرق وزير الخارجية اليوناني في تغريدته، لمساهمة تركيا في إجلاء البحارة الثلاثة، الذي رد عليه تشاوش بقوله: "على الأقل لا توظفوا القضايا الإنسانية في السياسة، لا ننتظر شكركم لإجلائنا ثلاثة بحارة يونانيين، بل نفعل ذلك انطلاقا من واجبنا الإنساني".

وأكدت مصادر دبلوماسية أنّ الخارجية اليونانية تقدمت بطلب رسمي لتركيا، من أجل إشراك البحارة اليونانيين الثلاثة في عملية إجلائها لمواطنيها من جيبوتي.

وأشارت المصادر إلى أنّ تشاوش أوغلو طلب من القائمين على حملة إجلاء المواطنين الأتراك من جيبوتي، بإشراك البحارة اليونانيين الثلاثة.

وأعادت تركيا، الأحد 3 بحارة يونانيين، يبلغ أعمارهم 68 و71 و77، من جيبوتي، بعدما تقطعت بهم سبل العودة إلى بلادهم، بسبب توقف حركة الطيران جراء تداعيات فيروس كورونا، وذلك بمساعدة سفارة أنقرة في جيبوتي.

ونقلت سفارة أثينا في أنقرة، مواطنيها عبر سيارة إلى الأراضي اليونانية.