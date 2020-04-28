الجيش التركي يحيد 11 إرهابياً جنوبي "رأس العين" في سوريا

تمكنت عناصر من قوات النخبة التركية (كوماندوز) من تحييد 11 إرهابيًا ينتمون إلى تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" حاولوا التسلل إلى منطقة نبع السلام شمالي سوريا.

وأفادت وزارة الدفاع التركية عبر موقع تويتر، الثلاثاء، أن مجموعة من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الدموي الذي يمارس أنشطته الإرهابية شرقي نهر الفرات، تحرشت ليلة 28 أبريل/ نيسان بعناصر للجيش التركي متمركزة جنوبي مدينة رأس العين بـ 26 كيلومترا، عبر استهدافهم ببنادق آلية وقاذفات صاروخية محمولة، ثم حاولت المجموعة التسلل من مكان آخر.

وأشارت الوزارة إلى أن عناصر الجيش المكلفة بالمراقبة رصدوا مجموعة تضم ما بين 10 إلى 15 إرهابيًا وأبلغوا كافة مراكز العمليات بذلك.

وأضافت:" وإثر إطلاق الإرهابيين النار عبر بنادق آلية وقاذفات صاورخية محمولة، على عناصر الجيش التركي ومحاولتهم الاقتراب من مواقع الجيش رد الأخير على الإرهابيين، ما أسفر عن تحييد 11 عنصرًا من المجموعة بينهم 4 ألقي القبض عليهم وهم مصابون".

وأكدت الوزارة عدم تعرض أي عنصر من الجيش التركي أو" القوات الصديقة" لأي إصابات.