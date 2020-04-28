السفير الأمريكي لدى أنقرة يثمن المساعدات التركية لبلاده

أعرب السفير الأمريكي لدى أنقرة، ديفيد مايكل ساترفيلد، عن شكره لتركيا حكومة وشعباً، للمساعدات الطبية التي قدمتها لبلاده، في تأكيد على التضامن بين البلدين لمكافحة فيروس كورونا.

ووصف ساترفيلد في بيان أصدره مكتبه الثلاثاء، المساعدات الطبية التركية بـ"السخية"، مبيناً أنها تعكس متانة العلاقات بين البلدين.

وشدد السفير الأمريكي على أهمية التعاون بين الدول الحليفة، لمواجهة أزمة مثل جائحة كورونا.

وأضاف: "باسم الحكومة الأمريكية، أعرب عن شكري لتركيا حليفتنا لدى ناتو، إزاء مساعداتها الطبية السخية".

وذكر أن طائرة الشحن التركية المحملة بالمساعدات المذكورة، من المقرر أن تصل في وقت لاحق اليوم إلى قاعدة أندروز الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب "ساترفيلد" عن أمله في مواصلة التعاون مع تركيا في المجالات الأخرى أيضاً.

وكانت السفارة الأمريكية، قد نشرت تغريدة عبر حسابها على تويتر، أعربت فيها عن امتنانها وشكرها لتركيا، إزاء المساعدات الطبية التي قدمتها لواشنطن.

وتأتي شحنة المساعدات هذه بتوجيه من الرئيس رجب طيب أردوغان، لمساعدة الولايات المتحدة التي سجلت أعلى معدل للوفيات والإصابات في العالم من فيروس.

وتحمل طائرة الشحن التابعة للجيش التركي، أقنعة واقية للأطباء، وواقيات أوجه، وكمامات N95، ولباس واقي للأطباء، ومواد طبية وقائية.

وحملت طرود المساعدات شعار رئاسة الجمهورية التركية، ومقولة جلال الدين الرومي، باللغتين التركية والإنجليزية: "هناك أملٌ بعد اليأس، والكثيرُ من الشموس بعد الظلمة".