السيدة الأولى تناقش مع نظيرتها الفرنسية الجهود المشتركة لمكافحة كورونا

أجرت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس رجب طيب أردوغان، اتصالا هاتفياً بعقيلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بريجيت ماكرون، تبادلا خلالها رسائل التضامن لمكافحة كورونا.

المكالمة التي أجريت الاثنين، تطرقت إلى تطورات تفشي كورونا وجهود مكافحته في البلدين.

وقالت أمينة أردوغان إن بلادها كافحت كورونا بشكل استباقي عبر التدابير المبكرة وبنيتها القوية في مجال الصحة.

وأعربت عن حزنها الكبير على ضحايا كورونا، مقدمةً الشكر للعاملين بمجال الصحة.

وأشادت أمينة بجهود عقيلة الرئيس الفرنسي في العناية بالمسنين وتلبية حاجياتهم في ظل تفشي كورونا.

وأردفت: "كبارنا هم أولياء نعمتنا، من المهم جدا حمايتهم ودعمهم".

وعبرت عن سعادتها بمبادرات المجتمع التركي في فرنسا، من خلال إنتاج الكمامات وتوزيعها مجانا وغيرها.

وأكدت أمينة على أهمية تضامن وتعاون المجتمع الدولي بشكل صادق من أجل النجاح في مكافحة الفيروس.

كما دعت عقيلة الرئيس التركي، بريجيت ماكرون إلى زيارة إسطنبول بعد انتهاء أزمة كورونا.

من جانبها، أعربت بريجيت عن سعادتها بالتعاون بين البلدين في مكافحة الفيروس.

وأردفت: "تجاوزنا الأيام الصعبة ونتمنى أن تبقى في الماضي".

وأكدت بريجيت على علاقة الصداقة القوية التي تربطها بعقيلة الرئيس التركي.

ووفق آخر حصيلة، بلغت إصابات كورونا في تركيا 112 ألفا و261، توفي منهم ألفين و900، بينما تعافى 33 ألفا و791.

وفي فرنسا، بلغت الإصابات 196 ألفا و69، توفي منهم 23 ألفا و293، بينما تعافى 45 ألفا و513.

وحتى مساء الاثنين، أصاب كورونا أكثر من 3 ملايين و43 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 210 آلاف، فيما تعافى أكثر من 915 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.