تركيا ترسل طائرة مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة

غادرت صباح اليوم طائرة شحن عسكرية تركية العاصمة أنقرة محملة بمساعدات طبية، مخصصة للولايات المتحدة الأمريكية الأكثر تضررا من فيروس كورونا.

وتحمل طائرة الشحن التابعة للجيش التركي أقنعة واقية للأطباء، وواقيات أوجه، وكمامات من طراز N95، ولباس واقي للأطباء، ومواد طبية وقائية.

وحملت طرود المساعدات شعار رئاسة الجمهورية التركية، ومقولة مولانا جلال الدين الرومي باللغتين التركية والإنكليزية: "هناك أملٌ بعد اليأس، والكثيرُ من الشموس بعد الظلمة..

والاثنين أعلن أردوغان إرسال مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة. قائلاً: "سنرسل غدا مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة وتتضمن المساعدات كمامات ومواد طبية لحماية الوجه والعيون وكمامات إن 95 وملابس واقية ومواد معقمة".

وأشار إلى أن تركيا قدمت مساعدات طبية إلى 55 بلدا لدعمها في مكافحة جائحة كورونا.

تجدر الإشارة إلى أنّ طائرات شحن القوات المسلحة التركية، أوصلت مساعدات طبية في وقت سابق وبعد انتشار فيروس كورونا، إلى كل من إيطاليا وإسبانيا ومقدونيا والجبل الأسود وصربيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو وبريطانيا والصومال.



وحتى مساء الاثنين بلغ عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، 54 ألفا و877، بلغ عدد المصابين بالفيروس في البلاد، 965 ألفا و951، وفق معطيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.