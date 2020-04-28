حزب العدالة والتنمية: أثينا تجاهلت دور تركيا في إجلاء يونانيين من جيبوتي

انتقد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، الثلاثاء، تجاهل أثينا لدور أنقرة في إجلاء 3 يونانيين كانوا عالقين في جيبوتي، جراء التدابير المتخذة ضد تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة أنقرة، تطرق خلاله إلى بيان للخارجية اليونانية، تجاهلت فيه مساعدة تركيا في إعادة رعاياها إلى بلادهم.

وأفاد جليك قائلا: "الخارجية اليونانية قالت إن عملية الإجلاء تمت بدعم من الخارجية الجيبوتية والاتحاد الأوروبي".

وأردف: "تركيا هي البلد الوحيد الذي ساعد ولعب الدور الرئيسي في إعادة المواطنين اليونانيين من جيبوتي إلى بلادهم، حيث جرى ذلك عبر الخطوط الجوية التركية".

وتابع: "هذا دليل على أن العقلية اليونانية لم تتخل عن سياسة التعصب تجاه تركيا حتى في مثل هذه المواضيع الإنسانية".

واستطرد: "نريد تحذير السياسيين اليونانيين من عدم جعل المواضيع الإنسانية ضحية لهذه السياسة، كما فعلوا مرارا وتكرارا".

ولفت الى أن "وزير الخارجية اليوناني (نيكوس دندياس) بات أسيرا للتصورات العدائية لبلاده تجاه تركيا".