وصول الدفعة الثانية من المساعدات الطبية التركية إلى باكستان

وصلت دفعة ثانية من المساعدات الطبية التركية إلى باكستان، في إطار التضامن بين البلدين في مكافحة فيروس كورونا.

وهبطت طائرة الشحن التركية، صباح الثلاثاء، في مطار "جينّاه" الدولي في مدينة كراتشي، وعلى متنها 108 ألف كمامة طبية و31 ألف و500 من الألبسة الواقية.

وفي حديثه للأناضول، قال القنصل التركي في مدينة كراتشي، مراد أركول، إن المساعدات الطبية جرى تسليمها إلى وكالة الكوارث الوطنية الباكستانية، والمديرية العامة للخدمات اللوجستية في جنوبي باكستان، لتوزيعها لاحقا على كافة المناطق داخل البلاد.

وكانت تركيا أرسلت إلى باكستان في 22 أبريل/نيسان الحالي، الدفعة الأولى من المساعدات الطبية التي تضمنت 20 ألف كمامة طبية و50 ألف من الألبسة الواقية، لدعم إسلام أباد في مواجهة كورونا.

وحتى صباح الثلاثاء، بلغ عدد المصابين بالفيروس حول العالم أكثر من 3 ملايين و66 ألفا حول العالم، توفي منهم نحو 212 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 923 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.