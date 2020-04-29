أردوغان يبعث برسالة تضامن إلى الرئيس ترامب

بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيها عزم بلاده على مواصلة التضامن باعتبارها شريك موثوق وقوي للولايات المتحدة.

جاء ذلك في رسالة أرفقها أردوغان مع المساعدات الطبية التي قدمتها تركيا إلى الولايات المتحدة لمكافحة كورونا.

وقال أردوغان: "أتمنى أن تسهم هذه المساعدات المتواضعة في دعم كفاحكم ضد الوباء وتعافي مواطنيكم المصابين بكورونا".

وأضاف: "كونوا على ثقة بأن تركيا ستواصل كافة أشكال التضامن باعتبارها شريك موثوق وقوي للولايات المتحدة".

وتابع: "التطورات الأخيرة في منطقتنا أظهرت أهمية مواصلة التحالف التركي- الأمريكي والتعاون بأقوى صورة".

وأردف: "أؤمن بأننا سنتقدم بقوة نحو المستقبل في مجال الصحة العامة بفضل الدروس التي استخلصناها من مكافحة هذه الأزمة والإمكانات التي طورناها".

وأعرب عن أمله في أن "يدرك الكونغرس والإعلام الأمريكي مستقبلًا بشكل أفضل الأهمية الاستراتيجية لعلاقاتنا بتأثير هذا التضامن الذي أظهرناه خلال الوباء".

وأردف: "لا نشك في أن الشعب الأمريكي سيتحلى بالحكمة اللازمة ليتجاوز في أقرب وقت هذه الأزمة التي تختبرنا جميعًا".