أنقرة تنتقد تصريحات للخارجية المصرية حول الدور التركي في ليبيا

انتقدت وزارة الخارجية التركية تصريحات لمتحدث وزارة الخارجية المصرية اتهم فيها تركيا بدعم التيارات المتطرفة في ليبيا.

وفي تصريحات مكتوبة قال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي آقصوي إن تصريحات متحدث الخارجية المصرية التي زعم فيها أن تركيا تدعم تيارات متطرفة في ليبيا ما هي إلا محاولة للتغطية على ممارسات مصر وأنشطتها في ليبيا ودعمها للانقلاب على الحكومة المعترف بها دولياً.

وأضاف أن دعم الإدارة المصرية للانقلابي حفتر ليس بالأمر المفاجئ.

وأشار إلى أن الإدارة المصرية تدعي دعمها الحل السياسي في ليبيا وفي الوقت نفسه تدعم الانقلابي خليفة حفتر الذي لا يتمتع بأي شرعية دولية، الأمر الذي يعبر عن تناقض واضح في موقف الإدارة المصرية.

وتابع " على الإدارة المصرية أن تتوقف فوراً عن دعمها المحاولات الانقلابية التي يقوم بها حفتر إذا كانت تهتم فعلاً بالشعب الليبي وبالحل السياسي في ليبيا.