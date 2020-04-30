البنك المركزي التركي يعدل توقعات التضخم لنهاية العام إلى 7.4%

توقع البنك المركزي التركي أن يبلغ معدل التضخم في البلاد مع نهاية العام الجاري 7.4 بالمئة، وأن تتدنى حتى نهاية العام 2021 إلى 5.4 بالمئة.

جاء ذلك على لسان محافظ البنك المركزي التركي مراد أويصال، خلال عرضه الخميس، تقريرا عن توقعات البنك لنسب التضخم.

وقال أويصال "توقعاتنا للتضخم نهاية العام الحالي 7.4 بالمئة، و5.4 بالمئة لنهاية 2021".

وأشار أن موقف السياسة النقدية الحالية والتنسيق القوي يمكّن من التقارب التدريجي للتضخم مع الأهداف المخطط لها.

وأضاف أن البنك أخذ بالاعتبار، خلال وضع التقديرات، الظروف الحالية للطلب الإجمالي وتأثير عوامل أخرى مثل توقف الإنتاج في قطاعات معينة.

ولفت أن نظام العمل لوقت قصير، الذي طبق ضمن تدابير وقاية فيروس كورونا، ساهم في منع الارتفاع السريع في نسب البطالة.

وأكد أويصال أنه ليس لدى البنك المركزي نية للجوء إلى صندوق النقد الدولي أو طرح سندات، مشيرا أن التقلبات في الاحتياطي المركزي مؤقتة.

وذكر أن الآثار السلبية المتعلقة بالوباء ستكون مؤقتة، وأن التعافي في الاقتصاد التركي سيبدأ في النصف الثاني من العام الحالي.