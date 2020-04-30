تركيا ترسل طائرة مساعدات طبية ثانية الى الولايات المتحدة

أقلعت صباح اليوم الخميس طائرة شحن عسكرية ثانية من العاصمة التركية أنقرة محملة بمساعدات طبية قدمتها تركيا إلى الولايات المتحدة، التي تتصدّر قائمة البلدان الأكثر تضررًا من وباء كورونا.

يأتي ذلك في إطار جهود تركيا لدعم البلدان الأخرى حول العالم، في مكافحة فيروس كورونا.

وتتضمن المساعدات التي أعدتها وزارتا الدفاع والصحة في تركيا، مستلزمات طبية وقائية، وفي مقدمتها الكمامات والمريولات الطبية الواقية والمواد المعقمة.

وجرى تحميل المساعدات على طائرة شحن عسكرية تابعة للقوات الجوية التركية من طراز "C-130"في مطار أتيمسغوت العسكري بالعاصمة أنقرة.

وحملت طرود المساعدات شعار رئاسة الجمهورية التركية، ومقولة مولانا جلال الدين الرومي باللغتين التركية والإنكليزية: "هناك أملٌ بعد اليأس، والكثيرُ من الشموس بعد الظلمة".

وشارك في مراسم توديع الطائرة العسكرية، مساعد وزير الخارجية التركي ياووز سليم قيران، والسفير الأمريكي لدى أنقرة ديفيد ساترفيلد، وعدد من المسؤولين العسكريين الأتراك والأمريكيين.

وقبل يومين، أرسلت تركيا الطائرة الأولى المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، أرسلت تركيا مساعدات مماثلة إلى العديد من الدول، من بينها إسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وصربيا وكوسوفو والبوسنة والهرسك وشمال مقدونيا والجبل الأسود وليبيا والصومال وجنوب إفريقيا.

وحتى صباح الخميس، تجاوز إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم 3 ملايين و229 ألفا، أما حالات الوفاة فبلغت 228 ألفا و371، وحالات الشفاء أكثر من مليون، وفق أرقام موقع "WorldoMeter".