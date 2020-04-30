دورية تركية روسية سابعة على الطريق الدولي "إم 4" في إدلب السورية

استكملت القوات التركية والروسية تسيير الدورية المشتركة السابعة على الطريق الدولي "إم 4" في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر تويتر إن الدورية جرى تسييرها بمشاركة قوات برية وجوية من الجانبين.

ونشرت الوزارة صورا تظهر العناصر العسكرية المشاركة في الدورية وسط تدابير متخذة ضد فيروس كورونا.

وكانت الدورية السادسة على الطريق المذكور قد استكملت الثلاثاء الفائت.

وتأتي الدوريات في إطار اتفاق موسكو المبرم في 5 مارس/ آذار الماضي، بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب، إثر التصعيد الذي شهدته المنطقة وبلغ ذروته باستشهاد 33 جنديا تركيا في 27 فبراير/ شباط الماضي، جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد".

وإثر ذلك أطلقت تركيا عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب.