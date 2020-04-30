القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

كورونا.. إجلاء 168 مواطناً تركياً من السعودية

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 30.04.2020 15:37
دفعة مواطنين أتراك أجلوا من عُمان الأناضول دفعة مواطنين أتراك أجلوا من عُمان (الأناضول)

أجلت السلطات التركية دفعة جديدة من رعاياها العالقين في السعودية، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وذكر مراسل الأناضول، أن طائرة تقلّ 168 راكبا، هبطت الخميس في مطار ولاية "أضنة" جنوبي البلاد.

وبعد إتمام الإجراءات الروتينية والفحوصات الطبية في المطار، جرى نقل المواطنين بواسطة حافلات إلى سكن طلابي تابع لوزارة الشباب والرياضة في ولاية مرسين (جنوب)، ليخضعوا فيها لحجر صحي مدة 14 يوما.

وفي 18 أبريل/نيسان الجاري، أطلقت تركيا عملية إجلاء واسعة النطاق لاستقدام قرابة 25 ألفاً من مواطنيها من مجموع 59 دولة، لقضاء رمضان وعيد الفطر مع ذويهم.

وأوضح نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في تغريدة على تويتر، أن عملية الإجلاء الواسعة التي تم إطلاقها، تجري بالتنسيق بين وزارات الخارجية، والداخلية، والنقل والبنى التحتية، والصحة، والشباب والرياضة، والولايات المعنية.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أقلعت صباح اليوم الخميس طائرة شحن عسكرية ثانية من العاصمة التركية...
مختارات