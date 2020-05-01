الخارجية التركية تؤكد أنها قدمت كافة التسهيلات لإعادة مواطني كازاخستان إلى بلدهم

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، أن بلاده وفرت كافة التسهيلات لمواطني كازاخستان في العودة إلى بلادهم في إطار تدابير كورونا.

جاء ذلك في بيان نشره الجمعة ردا على مزاعم نظيره الكازاخي في أن تركيا رفضت إجلاء رعايا الأخيرة عبر رحلة شركة الخطوط الجوية التركية في 24 أبريل/نيسان الفائت.

وقال أقصوي "السلطات التركية وفرت كافة الإمكانات والتسهيلات لمواطني كازاخستان في العودة إلى بلدهم. والسلطات الكازاخية لديها علم بذلك".

وأكد أقصوي أن بلاده أبلغت السفارة الكازاخية في أنقرة بموعد الرحلة الجوية التي تم تنظيمها لإجلاء الأتراك العالقين في كازاخستان، وإجلاء الكازاخيين من تركيا إلى كازاخستان.

وأشار أنه بناء على طلب السفارة الكازاخية، أبلغت شركة الخطوط الجوية التركية عن موعد الرحلة وأسعار التذاكر، إلا أن السفارة الكازاخية لم تناسبها تسعيرة التذاكر وقالت بأنها ستجلب طائرتها الخاصة لإجلاء رعاياها.

وفي 18 أبريل/نيسان الحالي، أطلقت تركيا عملية إجلاء واسعة النطاق لجلب قرابة 25 ألف مواطن من 59 دولة، لقضاء رمضان وعيد الفطر مع ذويهم.



وأوضح نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في تغريدة على تويتر، أن عملية الإجلاء الواسعة تجري بالتنسيق بين وزارات الخارجية، والداخلية، والنقل والبنى التحتية، والصحة، والشباب والرياضة، والولايات المعنية.