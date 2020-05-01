وزير الصناعة والتكنولوجيا لمجموعة العشرين: نحتاج خارطة طريق لمكافحة كورونا

دعا وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي الدول الأعضاء في مجموعة العشرين (G20) إلى تقديم خارطة طريق بنّاءة من شأنها الخروج بالعالم من أزمة فيروس كورونا.

جاء ذلك في الاجتماع السابع لمجموعة التنسيق الدولي التي جرى تشكيلها ضمن مجموعة العشرين، من أجل تعزيز التضامن على الصعيد العالمي في مواجهة الجائحة، بحسب بيان صادر عن الوزارة الجمعة.

وأشار الوزير مصطفى وارنك، في كلمته أن الاقتصاد العالمي ربما يشهد أسوء عام له منذ الكساد الكبير، مشددا على ضرورة التعاون العالمي في هذه الفترة غير المسبوقة.

وأكد الوزير على ضرورة التغلب على هذه الأزمة عبر تقديم خارطة طريق بنّاءة وموجهة نحو تحقيق النتائج، داعيا إلى إنشاء آلية مساءلة دولية للبلدان التي تتعامل بطريقة غير مسؤولة وبدون شفافية في هذه الفترة.

وأوضح أن تركيا تمتلك واحدة من أفضل أنظمة الرعايا الصحية في العالم، وأنها كانت الداعم القوي لبلدان العالم في مكافحة كورونا.

وأشار إلى تقديم بلاده مساعدات طبية إلى 55 دولة حول العالم، مؤكدا مواصلة العمل على ذلك بشكل أفضل.

وحتى صباح الجمعة، أصاب الفيروس إجمالا أكثر من 3 ملايين و310 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد عن 234 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و43 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.