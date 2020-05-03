بومبيو ونواب أمريكيون يشكرون تركيا على المساعدات الطبية

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وعدد من أعضاء مجلس النواب في الكونغرس عن شكرهم لتركيا، على المساعدات الطبية التي قدمتها لبلادهم في إطار مكافحة فيروس كورونا الجديد.

وقال بومبيو في تغريدة على حسابه في تويتر: "نشكر حليفتنا تركيا في الناتو، الدعم التركي يساعد الشركات الأمريكية التي تبذل جهودا لمكافحة فيروس كورونا بكافة أرجاء العالم".

وأضاف قائلا: "سنتغلب على هذه المرحلة معا، وسنكون أقوى ممّا مضى".

من جانبه، قال النائب الجمهوري ألكس مووني: "نشكر تركيا على مساعداتها الطبية في هذه المرحلة الحساسة، وهذه المساعدات تدل على النوايا الحسنة لتركيا".

بدوره، شكر النائب ستيف تشابوت، عضو مجموعة الصداقة البرلمانية الأمريكية التركية، أنقرة على مساعداتها.

وثمّن النائب الديمقراطي ألسي هيستنغ، المساعدات المرسلة، مقدما شكره لتركيا حكومة وشعبا.

والجمعة، وصلت الدفعة الثانية من المساعدات الطبية التركية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتحتوي على مستلزمات طبية وقائية، في مقدمتها كمامات وألبسة واقية ومعقمات.

والأربعاء، وصلت الطائرة التركية الأولى، محملة بمساعدات طبية إلى الولايات المتحدة.