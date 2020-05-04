أردوغان: قد نستخدم القوة في سوريا لوقف انتهاكات النظام والمنظمات الإرهابية

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، من أن تركيا ستقدم على خطوات جديدة في سوريا لضبط خروقات التنظيمات الإرهابية والنظام السوري، إذا فشلت الدول المؤثرة في القيام بهذه المهمة.

وفي ليبيا، أكد أردوغان أن بلاده عازمة على تحويلها مجددا إلى "واحة سلام"، متحدثاً عن أخبار سارة سترد قريباً من هناك.

جاء ذلك في كلمة متلفزة أدلى بها الرئيس التركي عقب ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة في أنقرة عبر تلفزيونية مغلقة.

وأكد أردوغان أن "قوات أمننا لا تغفل عن العناصر الإرهابية التي تحاول التسلل إلى المناطق الآمنة في سوريا، ويتم تحييدهم في الحال".

ودعا الدول "صاحبة التأثير بالمنطقة"، إلى الالتزام بكافة الاتفاقيات المبرمة، وإبقاء المنظمة الإرهابية داخل الحدود المرسومة، ومنع هجمات النظام السوري في إدلب.

وتابع قائلا : "مع الأسف لم تف أي دولة بوعودها في هذا الصدد بشكل كامل".

وحذر من أنه "في حال لم تتمكن الدول التي تكفلت بضبط التنظيمات الإرهابية والنظام السوري، فإن تركيا ستلجأ إلى القوة لفعل ذلك".

ولفت إلى "إمكانية الإقدام على خطوات جديدة في سوريا حسب سير التطورات".

من جهة أخرى، أشار أردوغان إلى أن عملية دحر الانقلابي خليفة حفتر مؤخرا تمت "بفضل الدعم المقدم إلى الحكومة الشرعية في ليبيا" المعترف بها دوليا.

وأردف: "بإذن الله ستردنا قريبا أنباء سارة جديدة من ليبيا، فأمن ليبيا وسلامة ورخاء شعبها هو مفتاح الاستقرار في كامل منطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط".

وشدد الرئيس الترركي على أنهم عازمون على تحويل المنطقة مجددا إلى واحة سلام عبر مواصلة دعم الحكومة الشرعية بليبيا.