أردوغان: كورونا ذكرنا بمصير العالم المشترك ولهذا قدمنا مساعدات لـ57 دولة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن بلاده أرسلت مساعدات طبية إلى 57 دولة، من أجل مكافحة كورونا.

جاء ذلك في رسالة مصورة إلى فعالية حول التعاون الدولي في التصدي للفيروس، نظمتها المفوضية الأوروبية.

وأضاف أردوغان: "كورونا ذكرّنا بمصيرنا المشترك على اختلاف أدياننا وقومياتنا، وانطلاقا من هذا المفهوم أرسلنا مساعدات طبية إلى 57 دولة" .

وأكد أن تركيا بجانب جهودها محليا في مكافحة كورونا، تدعم مساعي العالم في مجالات التشخيص وإيجاد علاج ولقاح للفيروس.

وأردف: "حال إنتاج لقاح كورونا يجب أن يكون متاحا للإنسانية جمعاء".