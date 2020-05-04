تركيا تفند ادعاءات أثينا بالتحرش بمروحية وزير الدفاع اليوناني

فنّدت تركيا مزاعم وزير الدفاع اليوناني نيكوس باناغيوتوبولوس، حول تحرش مقاتلة تركية بمروحية يونانية كانت تقلّه.

جاء ذلك في بيان صدر، الاثنين، باسم متحدث وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي.

وأوضح أقصوي أن مقاتلات تركية كانت تقوم بمهمات تشخيصية في إطار طلعاتها الاعتيادية في بحر إيجه.

وأكد أن المقاتلات التركية لم تتحرش بالمروحية التي كانت تقل وزير الدفاع اليونانيز

وأشار إلى أن محاولات التصعيد عبر إثارة مثل هذه المسائل، لن تعود بالنفع على اليونان.

وتابع قائلا: "يجب على الجانب اليوناني تناول هذه المسائل في إطار الاجتماعات الرامية إلى رفع الثقة بين الجانبين، بدلا من محاولات التصعيد".