أردوغان: نتطلع لنجاحات إقليمية وعالمية بعد تخطي كورونا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تتطلع لتحقيق نجاحات إقليمية وعالمية بعد تجاوز أزمة كورونا.

وقال أردوغان خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية، الثلاثاء، "سنحول مكتسباتنا خلال مرحلة الوباء إلى نجاحات إقليمية وعالمية كبيرة".

وأضاف أن "تركيا أبدت وقفة أكثر صلابة من الدول المتطورة في كافة الصعدة، ووصلت إلى حد طي هذه المرحلة الصعبة".

وتابع في هذا السياق قائلا: " التغلب على وباء كورونا في يد 83 مليونا من مواطنينا".

وأشار الى أن بلاده ملتزمة بإصلاح الأضرار في الاقتصاد الناجمة عن كورونا بسرعة وتنفيذ خطوات كبيرة لتحقيق ذلك.

وأكد قائلا "سنقود نضالنا من أجل المستقبل والاستقلال في كافة المجالات رغم أعداء الخارج وغافلي الداخل ".