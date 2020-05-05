تشاوش أوغلو: أجلينا 65 ألفا من مواطنينا في 103دول ضمن تدابير كورونا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، إن أنقرة أجلت أكثر من 65 ألفا من رعاياها في 103 دول، كانوا عالقين فيها جراء تداعيات فيروس كورونا.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي، أن التدابير التي اتخذتها تركيا في مكافحة الوباء، وإجراءاتها الناجحة في ذلك، أصبحت نموذجا للعالم بأسره.

وأكد تشاوش أوغلو، أن المرحلة الحالية أظهرت مدى قوة النظام الصحي التركي.

ولفت إلى أنهم تلقوا طلبات من مواطنين يرغبون في العودة مع انتشار الوباء، مضيفا أنه حتى الآن تمت إعادة "أكثر من 65 ألفا من 103 دول".

وأضاف: "أعلنا في 16 أبريل (نيسان) الماضي بدء عملية الإجلاء الثانية بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، ومنذ ذلك اليوم وحتى الآن تم تنظيم 157 رحلة جوية من 83 بلدا، أجلينا فيها نحو 30 ألفا من مواطنينا، وسنواصل ذلك في الأيام القادمة".

كما أشار تشاوش أوغلو، إلى أن 473 مواطنا خارج البلاد، توفوا جراء إصابتهم بالفيروس.