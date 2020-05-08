تشاوش أوغلو: الآن هو وقت التضامن والتعاون الدولي

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أن هذا الوقت الذي يواجه فيه العالم بأسره جائحة كورونا، هو وقت التضامن والتعاون الدولي.

جاء ذلك في الكلمة ألقاها تشاوش أوغلو عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في جلسة لمجلس الأمن الدولي، بمناسبة الذكرى الـ 75 لانتهاء الحرب العالمية الثانية.

وأشار تشاوش أوغلو إلى الدور الكبير الذي لعبته الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين بعد الحرب العالمية الثانية، مستدركا بأن الأمم المتحدة لم تتمكن من أن تتلاءم مع التطورات على المستوى العالمي.

وأوضح أنّ تركيا طرحت مبادرة تحت شعار "العالم أكبر من خمسة" مدافعة بذلك عن التعددية.

وقال الوزير: "إن وباء كوفيد-19 أظهر مجددا أهمية التعاون والتضامن الدولي، هذا الوقت وقت التضامن والعمل المشترك".