أردوغان يهنئ أوروبا بيومها ويدعوها للتخلي عن إقصاء تركيا

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن التمييز ومواقفه الإقصائية تجاه بلاده.

جاء ذلك في رسالة بعث بها أردوغان، بمناسبة "يوم أوروبا" الموافق 9 مايو/ أيار، حسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وقال أردوغان إن أوروبا تحتفل اليوم في الذكرى الـ 70 لقبول "إعلان شومان"، الذي يعتبر بمثابة نواة فكرة الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن تركيا بدأت تحتفل بهذه المناسبة إلى جانب الشعوب الأوروبية منذ عام 1999، عندما وافق الاتحاد على ترشحها لصفوفه.

وتابع: "يجب علينا في هذه المرحلة الحرجة، استغلال الفرص بالشكل الأمثل في سبيل إحياء العلاقات التركية الأوروبية".

وأعرب الرئيس عن أمله في أن يتخلى "الاتحاد الأوروبي عن مواقفه الإقصائية والتمييز تجاه تركيا، وإدراك أننا جميعا ركاب سفينة واحدة".

وأشار إلى أن الكثير من الدول الأوروبية تقدمت بطلبات للحصول على مساعدات طبية من تركيا، في ظل أزمة كورونا.

ولفت إلى أن النظام الصحي والتدابير الوقائية في تركيا تعد بمثابة قدوة للكثير من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والدول المرشحة للانضمام له.

وأكد على أن مشاركة تركيا في كافة التدابير التي يتخذها الاتحاد لمكافحة كورونا، ومرحلة ما بعد الوباء، سيجعل من الاتحاد الأوروبي أكثر قوة.

وأشار إلى أن الوقت الآن هو وقت التعاون وتوحيد القوى، وإن قبول عضوية تركيا في الاتحاد سيساهم في تعزيز المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية فيه، وسيجعل منه لاعبا دوليا مهما.

وشدد على عزم وإصرار تركيا في تحقيق هدفها الاستراتيجي في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بالرغم من كافة الصعوبات التي تعترضها في هذا السبيل.

وفي ختام رسالته، قدم أردوغان تهانيه لكافة الشعوب الأوروبية بهذه المناسبة.

وتحتفل أوروبا في 9 مايو من كل عام، بـ"يوم السلام والوحدة"، تخليدا لإعلان وزير الخارجية الفرنسي الأسبق روبرت شومان، اقتراحه الاحتفال بهذا اليوم عام 1950، الذي اعتبر لاحقا أول وثيقة رسمية أعلنت ولادة الاتحاد الأوروبي.