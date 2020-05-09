رئيس الحكومة العراقية الجديد: حريصون على تطوير العلاقات مع تركيا

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، إن بلاده حريصة على تطوير العلاقات مع تركيا في كافة المجالات، والتعاون في المجال الاقتصادي ومكافحة الإرهاب.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الكاظمي مع السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للكاظمي: "السفير التركي في بغداد قدّم التهاني إلى الكاظمي بنيل الحكومة العراقية ثقة مجلس النواب، وأكد رغبة بلاده بتوسيع علاقات التعاون الثنائي".

وأضاف البيان أن الكاظمي "أكد حرص العراق على تطوير العلاقات مع الجارة تركيا في جميع المجالات، كما جرى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأهمية تعزيز التعاون الاقتصادي ومكافحة الإرهاب".

وفجر الخميس، صوت البرلمان، بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين (255 نائبا من أصل 329)، على منح الثقة للكاظمي و15 وزيرا في حكومته، فيما لم يحظ 5 مرشحين بالثقة، ولم يقدم الكاظمي أي مرشحين لشغل حقيبتي النفط والخارجية.

ورحبت وزارة الخارجية التركية بحصول حكومة الكاظمي على ثقة البرلمان، متمنية له التوفيق.

وشدّدت الخارجية، في بيان، الخميس، على أن تركيا مستعدة للعمل مع حكومة الكاظمي، مثلما كان الأمر مع سابقتها، على أساس المصالح المشتركة، وفق مفهوم التعاون في جميع المجالات، وخاصة في قضايا الأمن والتجارة والاستثمار وإعادة الإعمار.

وخلفت حكومة الكاظمي حكومة عادل عبد المهدي الذي قدم استقالته مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد.