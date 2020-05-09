وزير الخارجية التركي يهنئ أوروبا بيومها

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن الاتحاد الأوروبي سيكون أقوى لو كانت تركيا عضوا فيه، ولكان سيواجه بفعالية أكبر كافة الصعوبات وفي مقدمتها كورونا.

جاء ذلك في رسالة تهنئة نشرها الوزير السبت، بمناسبة "يوم أوروبا" الموافق 9 مايو/ أيار، أعرب فيها عن تهانيه لكافة مواطني القارة بهذه المناسبة.

وأفاد أن النظام العالمي يمر بمنعطف مليء بالغموض والصراعات في الآونة الأخيرة، داعيا الاتحاد الأوروبي لعقد تحالفات جديدة وتعزيز التعاون مع حلفائه الحاليين، لمواجهة التحديات العالمية.

وأوضح أن الدول الأعضاء في الاتحاد والمجتمع الدولي ككل سيكونوا بحاجة إلى اتحاد أوروبي أكثر قوة في المرحلة المقبلة.

وأكد استعداد بلاده في حال انضمامها إلى الاتحاد، لتقديم كافة المساهمات الرامية لجعله قوة عالمية، وأن تركيا تأتي في مقدمة الدول من حيث القدرة على تقديم المساهمات للاتحاد في سبيل تجاوز التحديات الحالية.

وشدد على "حاجة الاتحاد الأوروبي إلى عملية إصلاح جادة في هذه المرحلة الحرجة".

وأضاف لو كانت تركيا عضوا في الاتحاد لكان أكثر قوة، وواجه بفعالية أكبر كافة أنواع الصعوبات التي تعترضه وليس كورونا فحسب.