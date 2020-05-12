أردوغان: نواصل بنجاح مكافحة كورونا ونشهد تقدماً إيجابياً في عدد الوفيات



قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا تواصل بنجاح مكافحة كورونا، مشيرًا أنها تشهد تقدمًا إيجابيًا من حيث انخفاض أعداد الوفيات والمرضى.



وشدد أردوغان في الكلمة التي ألقاها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة الثلاثاء، خلال رئاسته اجتماعا لحزبه "العدالة والتنمية"، على ضرورة مواصلة الحذر طالما لم يتخلص العالم من الفيروس.



وأضاف:" تركيا تشهد تقدمًا إيجابيًا من حيث انخفاض أعداد الوفيات والمصابين الجدد بالفيروس والمرضى الموضوعين على أجهزة التنفس الصناعي وفي غرف العناية المركزة".

وأشاد الرئيس التركي بالبنية التحية القوية لتركيا في القطاع الطبي، حيث لعبت دورا مهما في مجابهة فيروس كورونا، إلى جانب الإجراءات السريعة والمبكرة التي اتخذت بهذا الخصوص.

وقال أردوغان : إن التغيير ما بعد الوباء لن يقتصر على العلاقات السياسية والاقتصادية العالمية، بل إن الوعي أيضا سيدخل مرحلة جديدة من حيث إعادة التشكّل، وبلادنا ليست بمنأى عن ذلك، نحن في العدالة والتنمية علينا أن نكون مستعدين بأسرع ما يمكن لهده التغيرات في بلدنا وفي العالم"

وحتى مساء الاثنين، وصل عدد الإصابات بكورونا في تركيا إلى 139 ألفًا و771 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 3 آلاف و841، بينما ارتفعت حصيلة المتعافين إلى 95 ألفًا و780 حالة، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة.