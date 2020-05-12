تركيا تلبي طلب بلجيكا تزويدها بمساعدات طبية

قدمت تركيا مساعدات طبية لمقاطعة لييج البلجيكية، في إطار مساندتها لمكافحة وباء كورونا، وفق ما أفادت مصادر للأناضول، الثلاثاء.

وذكرت المصادر، أن مقاطعة لييج تقدمت بطلب لسفارة أنقرة لدى بروكسل، للحصول على كمامات طبية، ضمن إطار التضامن بين البلدين في مكافحة الوباء.

بدورها، استجابت تركيا لطلب الولاية البلجيكية، ليتم تسليمها الاثنين، 20 ألف كمامة طبية، في مقر سفارة أنقرة.

وحضر مراسم تسليم الكمامات الطبية، السفير التركي لدى بلجيكا، حسن أولوصوي، وحاكم مقاطعة لييج هيرف جامر.

وفي كلمة له خلال مراسم التسليم، أكد السفير أن تركيا صديقة أيام الشدائد، وسبّاقة لتقديم المساعدات لحلفائها وأصدقائها من الدول الأخرى.

من جانبه، أعرب حاكم لييج عن شكره لتركيا لمساعداتها التي قدمتها لولايته، وأشاد بفعاليات التضامن التي تقوم الجالية التركية في ولايته.

جدير بالذكر أن تركيا أرسلت في الآونة الأخيرة، مساعدات طبية إلى أكثر من 60 دولة، بينها أمريكا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وصربيا وكوسوفو والبوسنة والهرسك وشمال مقدونيا والجبل الأسود وليبيا وفلسطين والبيرو وجنوب إفريقيا.