تشاوش أوغلو: فرنسا لن تحصل على نتيجة بدعمها حفتر والإمارات سبب الفوضى

انتقد وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، إصرار فرنسا على دعم الانقلابي خليفة حفتر، المناهض للحكومة الشرعية في ليبيا، وتسبب الإمارات بالفوضى في هذا البلد.

وأكد تشاوش أوغلو، في لقاء مع قناة تركية محلية، اليوم الثلاثاء، أن "فرنسا تدعم خليفة حفتر في ليبيا"، مشدداً على أنه "لا يمكن الحصول على أي نتيجة عن طريق الصراع العسكري".

وأشار الوزير التركي إلى الدور الهدام الذي تلعبه الإمارات في العديد من الدول ولا سيما في ليبيا، معتبراً أن "الإمارات تقف وراء الفوضى في ليبيا واليمن".

وأضاف أن إدارة أبو ظبي تسعى مع بعض الدول إلى نشر عدم الاستقرار في المنطقة، كما تسعى إلى تقسيم اليمن.

ولفت إلى أن الإمارات تسعى دائماً لاستهداف تركيا إلى أن أنقرة حذرتها من تجاوز حدودها.

وبخصوص الوضع في إدلب السورية منذ الاتفاق المبرم في 5 مارس/ آذار الماضي، بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، فقال تشاوش أوغلو: "كانت هناك تطورات أزعجتنا في إدلب، لكننا وجهنا الرسالة اللازمة للنظام السوري ومؤيديه".

وأكد أن بلاده منعت وقوع مأساة إنسانية كبيرة في المنطقة، وأن الهدوء يخيم على التطورات في الميدان مقارنة بالماضي.



ولفت إلى استمرار الدوريات المشتركة للقوات التركية والروسية على الطريقين الدوليين "إم 4" و"إم 5" في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، وفقاً للاتفاق المبرم في 5 مارس.

وتابع: "أكثر من 100 ألف نازح عادوا إلى ديارهم (في منطقة خفض التصعيد)".

ولفت إلى أن سوريا ليست عبارة عن إدلب فقط، وتابع: "إدلب مهمة جدا لكن من الضروري تنفيذ وقف إطلاق نار دائم، وبدء عملية سياسية".



وقال: "هناك مشاكل لأن النظام لا يؤمن بالحل السياسي ويعتقد أنه سيحقق السيطرة بالكامل عبر الحل العسكري. لا يوجد حل بهذه الطريقة، الوضع الميداني جيد جدا مقارنة بالماضي رغم وجود هشاشة".