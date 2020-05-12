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القوات التركية والروسية تسير الدورية المشتركة العاشرة على طريق إم 4 بإدلب

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 12.05.2020 13:23
آخر تحديث في 12.05.2020 14:09
عربات مدرعة تركية على الطريق إم-4 في إدلب الأناضول عربات مدرعة تركية على الطريق إم-4 في إدلب (الأناضول)

باشرت القوات التركية والروسية الدورية المشتركة العاشرة على الطريق الدولي "إم 4" في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان الثلاثاء، إن الدورية العاشرة جرت بمشاركة قوات برية وجوية من الجانبين.

وفي السابع من الشهر الحالي، سيّرت قوات الجانبين الدورية المشتركة التاسعة على طريق "إم 4" في إدلب.

وتأتي الدوريات ضمن إطار اتفاق موسكو المبرم في 5 مارس/ آذار الماضي، بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب، إثر تصعيد شهدته المنطقة وبلغ ذروته باستشهاد 33 جنديا تركيا في 27 فبراير/ شباط الماضي، جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد."

وإثر ذلك أطلقت تركيا عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب.

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