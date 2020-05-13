برلماني أوروبي: دعم تركيا للاتحاد بمواجهة كورونا أثبت أنها حليف موثوق

أشاد البرلماني الأوروبي، ريزارد جارنكي، بالتضامن التركي مع الاتحاد الأوروبي، في مواجهة وباء كورونا.

"جارنكي" الذي عمل سابقاً نائبا لرئيس البرلمان الأوروبي، أعرب في حديثه للأناضول، عن تقديره لكرم الشعب التركي، مؤكداً أن "أنقرة أثبتت أنها شريك وحليف موثوق وقت الشدائد".

وشدد على أن تركيا ساهمت في مواجهة وباء كورونا عالمياً عبر تأمينها خلال فترة قصيرة معدات ومستلزمات طبية وتقديمها إلى البلدان المتضررة.

وتابع النائب وهو بولندي الجنسية: "لقد أظهرت تركيا نموذجاً هاماً للتضامن مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة الوباء".

وأشار إلى وجود العديد من الملفات التي يمكن للاتحاد الأوروبي التعاون فيها مع تركيا، مستشهداً بالوضع في شمال إفريقيا، وموجات الهجرة القادمة من مناطق الشرق الأوسط، فضلاً عن وباء كورونا.

وأردف: "أشعر جيداً بمدى أهمية تركيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي".

وأكد أن المرحلة التي ستلي القضاء على كورونا، ستشهد ظهور فرص اقتصادية جديدة لصالح لتركيا، مشدداً على ضرورة تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

جدير بالذكر أن تركيا أرسلت مساعدات طبية إلى أكثر من 60 دولة، بينها أمريكا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وصربيا وكوسوفو والبوسنة والهرسك وشمال مقدونيا والجبل الأسود وليبيا وفلسطين وجنوب إفريقيا، وذلك في إطار مساندتها الدول المتضررة من كورونا، في مواجهة الوباء.