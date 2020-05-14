تركيا.. 55 وفاة جديدة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 4007

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 55 حالة وفاة جديدة بوباء كورونا كوفيد-19 لترتفع حصيلة الوفيات جراء الوباء إلى 4 آلاف و7.

وحسب المعطيات الأخيرة، اليوم الخميس، سجلت تركيا ألفا و635 إصابة خلال آخر 24 ساعة ترفع الحصيلة إلى 144ألفا و749.

وتجاوز عدد المتعافين 104 آلاف بعد تعافي ألفين و315 شخصاً خلال آخر 24 ساعة وبذلك تتجاوز أعداد المتعافين 71في المئة من إجمالي عدد حالات الإصابة.

وأشار وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه في تعليقه على الإحصائيات إلى أن عدد المرضى بوحدات العناية المركزة انخفض إلى ما دون الألف لأول مرة.

وأضاف أن أعداد حالات الكشف بلغت حوالي مليون ونصف مليون