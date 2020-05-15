أردوغان: سنكافح حتى النهاية التنظيمات الإرهابية ومؤيديهم

أدان الرئيس رجب طيب أردوغان الهجوم الذي نفذته منظمة "بي كا كا" الإرهابية على موظفي مجموعة الوفاء للدعم الاجتماعي، وقال إنه كشف مرة أخرى عن الوجه البشع للمنظمة.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات الجمعة، حول الهجوم الذي أدى إلى استشهاد اثنين من أفراد مجموعة الوفاء.

وأضاف أردوغان: "أتمنى من الله الرحمة لأخوينا اللذين استشهدا في الهجوم على مجموعة الوفاء للدعم الاجتماعي".

وأردف قائلا: "سنكافح حتى النهاية التنظيمات الإرهابية ومؤيديهم الذين يستهدفون أرواحنا ووحدتنا".

وأكد الرئيس أردوغان أن الهجوم الغادر على موظفي مجموعة الوفاء للدعم الاجتماعي "كشف مرة أخرى الوجه البشع للمنظمة الإرهابية الذي تسعى لإخفائه".

وتعهد بمحاسبة الإرهابيين قائلا: "سنحاسب هؤلاء الأوغاد على الهجوم الغادر كما فعلنا في السابق".

وأعلنت ولاية "وان" التركية، الجمعة، توقيف 38 شخصا على خلفية استشهاد اثنين من أفراد "مجموعة الوفاء للدعم الاجتماعي" جراء الهجوم الإرهابي على سيارة كانت تقلهما في الولاية أمس.

وأشارت إلى توقيف 38 شخصا يشتبه بصلتهم في الهجوم، بينهم رئيس فرع حزب "الشعوب الديمقراطي" (المعارض) في قضاء "أوز ألب" الذي وقع فيه الهجوم، و5 إداريين آخرين.

وأمس الخميس، قالت ولاية وان، في بيان، إن هجوما مسلحا استهدف سيارة تقل أفرادا من "مجموعة الوفاء للدعم الاجتماعي"، كانوا عائدين من قضاء "أوز ألب"، عقب تقديمهم المساعدات لأهالي المنطقة في إطار تدابير مكافحة كورونا.

وأضاف البيان، أن الإرهابيين اقتربوا من سيارة المجموعة، وفتحوا النار عليهم ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخر بجروح.

ومجموعات "الوفاء للدعم الاجتماعي"، تشكلت في جميع الولايات التركية، بتعليمات من وزارة الداخلية؛ لتتولى تلبية احتياجات وطلبات المسنين والمصابين بأمراض مزمنة والمحتاجين، وذلك بعد تقييد خروجهم من المنازل ضمن إطار تدابير مكافحة الفيروس.