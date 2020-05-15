وزير الدفاع التركي: لا إصابات بكورونا في مناطق عمليات قواتنا

صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الجمعة، بأن الجيش لم يرصد أي إصابات بفيروس كورونا في أي من مناطق عملياته.

وأوضح أقار في مقابلة تلفزيونية، أن وزارة الدفاع وضعت موضوع وباء كورونا على سلّم أولويات التدابير الواجب اتخاذها منذ أول يوم لظهور الفيروس.

وأفاد الوزير أنه تم تأسيس مركز لمكافحة فيروس كورونا في هذا الإطار، لمتابعة الأوضاع الصحية لأفراد القوات المسلحة داخل وخارج البلاد.

وشدد على أن الجيش التركي يواصل وبوتيرة متزايدة تنفيذ 5 عمليات عسكرية كبيرة.

وقال بهذا الخصوص: "لله الحمد لم نرصد أي إصابة لغاية اللحظة في مناطق عملياتنا، وهذا نتيجة لعمل زملائنا المتفاني والواعي".

ولفت الوزير التركي إلى أهمية المناطق التي ينفذ فيها الجيش عملياته، قائلا: "في الوقت الذي نتعامل فيه مع الإرهابيين، لم نشأ التعرض لمشاكل جراء الفيروس، ولقد نجحنا في ذلك".

وأوضح أقار أن إجمالي الإصابات في صفوف القوات المسلحة التركية من مدنيين وعسكريين يبلغ 208، وجميعهم بحالة جيدة، مبينا أن المصابين يخضعون لمتابعة طبية دقيقة.