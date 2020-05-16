بذكرى النكبة.. تركيا تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني

قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن بلاده ستواصل بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة.

وأضاف، في بيان نشره بمناسبة الذكرى الـ 72 للنكبة الفلسطينية، أن "الشعب الفلسطيني بات منبوذا في وطنه، و70 % منه تعرض للتهجير من دياره، وانتشر حوالي 6 ملايين فلسطيني كلاجئين في شتى بقاع الأرض".

وأشار إلى استمرار السلطات الإسرائيلية في طرد العائلات الفلسطينية من القدس الشرقية والضفة الغربية، وإنشائها مستوطنات في هذه المناطق، بالرغم من قرارات الأمم المتحدة والقوانين الدولية الواضحة في هذا الشأن.

وأوضح أن المجتمع الدولي اليوم يواجه امتحانا جديدا يتمثل في نية الحكومة الإسرائيلية ضم أراض جديدة من الضفة الغربية.

وشدد على أن إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، يعتبر حقا تاريخيا ومشروعا للشعب الفلسطيني.

وأوضح أنه لا يمكن إحلال السلام في المنطقة والعالم قبل استعادة الشعب الفلسطيني كافة حقوقه.

واعتبر أن كل خطوة تتخذها إسرائيل لتغيير الصفة القانونية، والدينية، والتاريخية لمدينة القدس، تعتبر لعبا بالنار، وأن القدس خط أحمر.

وأكد أن سياسات الاحتلال والإنكار وسلب الأراضي التي تتبعها إسرائيل لن تجلب السلام لأحد، بما في ذلك مواطنوها.

وأضاف بأن أي محاولات تتجاهل وجود وإرادة الشعب الفلسطيني، وتسعى لسلب أراضيه في القدس وعموم الأراضي الفلسطينية، هي محاولات لا تتمتع بالشرعية.

وشدد على استمرار وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة.

ويُطلق الفلسطينيون مصطلح "النكبة" على عملية تهجيرهم من أراضيهم، على أيدي "عصابات صهيونية مسلحة" عام 1948، ويحيونها في 15 مايو/ أيار من كل عام.