تركيا ترحب باتفاق تقاسم السلطة في أفغانستان

رحبت الخارجية التركية، الأحد، بتوصل الرئيس الأفغاني أشرف غني ومنافسه عبد الله عبد الله إلى اتفاق لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد.

وقالت الوزارة في بيان، "نرحب باتفاق اليوم لتشكيل حكومة شاملة وواسعة النطاق، وإنهاء الأزمة السياسية في أفغانستان التي بدأت بعد الانتخابات الرئاسية في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي".

وأضاف البيان: "نتمنى أن يتم تنفيذ الاتفاق بشكل عادل وتسود روح الشراكة بين أعضاء الحكومة المرتقبة".

وتابع: "ندعو أطراف الاتفاق إلى العمل في وئام من أجل مصالح الشعب الأفغاني، والتركيز على المحادثات (مع حركة طالبان) من أجل تحقيق سلام دائم".

وأكد البيان، أن تركيا ستواصل التعاون عن قرب مع الحكومة الجديدة في أفغانستان الشقيقة.

والأحد، أعلنت الرئاسة الأفغانية في بيان، توصل غني وعبد الله إلى اتفاق لتقاسم السلطة وإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد.

وبموجب الاتفاق، سيرأس عبد الله "المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية"، ويقوم بتعيين نصف أعضاء الحكومة.

وكان عبد الله قد اعترض على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أعلنت لجنة الانتخابات المستقلة بالبلاد فوز منافسه غني فيها بنسبة 50.6 بالمئة، معتبرا نفسه الفائز.

ورغم المحاولات الأمريكية لدفع الطرفين إلى الاتفاق لعدم الإضرار بعملية السلام، إلا أن تلك المحاولات فشلت طوال الفترة الماضية.

وفي 29 فبراير/ شباط الماضي، شهدت الدوحة، اتفاقا بين الولايات المتحدة و"طالبان" يُمهد الطريق، وفق جدول زمني، لانسحاب أمريكي على نحو تدريجي من أفغانستان، وتبادل الأسرى.

وتعاني أفغانستان حربا مستمرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن، بحكم "طالبان"، لارتباطها بتنظيم "القاعدة"، الذي تبنى هجمات في الولايات المتحدة، يوم 11 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه.