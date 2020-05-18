تركيا تتضامن مع تتار القرم والشركس في ذكرى تهجيرهم

أعربت وزارة الخارجية التركية عن تضامنها مع تتار القرم والشركس، في الذكرى السنوية الـ76 لتهجيرهم من أوطانهم.

وقال حامي أقصوي المتحدث باسم الوزارة في بيان الاثنين إن نحو 250 ألف شخص من تتار القرم هُجّروا قسراً من وطنهم الأم، ليلة 17 - 18 مايو/ أيار عام 1944.

وأعرب عن أسفه حيال مصرع عشرات الآلاف من تتار القرم خلال التهجير الذي جرى في ظروف منافية للمبادئ الإنسانية قبل 76 عاما.

وأكد أن تركيا تواصل مساعيها ودعمها لأتراك القرم، كي يتمكنوا من العودة إلى بلادهم والعيش فيها بأمان واستقرار.

وفي السياق ذاته، جدد الناطق باسم الخارجية التركية دعم بلاده لوحدة الأراضي الأوكرانية.

وتطرق أقصوي في نفس البيان إلى "تهجير الشركس"، يوم 21 مايو/ أيار.

وأضاف: "نشاطر أبناء جلدتنا تتار القرم، والشعوب الشقيقة في القوقاز، آلامهم ونستذكر بالرحمة أولئك الذين فقدوا حياتهم خلال التهجير، وننحني باحترام أمام ذكراهم العزيزة".

والتتار هم السكان الأصليون لشبه جزيرة القرم، تعرضوا لعمليات تهجير قسرية، اعتبارًا من 18 أيار/ مايو 1944، باتجاه وسط روسيا، وسيبيريا، ودول آسيا الوسطى الناطقة بالتركية، التي كانت تحت الحكم السوفييتي آنذاك، حيث قضى نحو نصفهم نتيجة الجوع والمرض والظروف السيئة.

كما صودرت منازلهم، وأراضيهم في عهد الزعيم السوفييتي، "جوزيف ستالين"، بتهمة "الخيانة" عام (1944)، لتوزع على العمال الروس، الذين جُلبوا، ووُطِّنوا في شبه الجزيرة، ذات الموقع الاستراتيجي الهام شمال البحر الأسود.

وفي 21 أيار/ مايو 1864، بعد انتصار روسيا القيصرية على شعوب القوقاز في وادي "كبادا" قرب مدينة "سوتشي" الشهيرة، المطلة على البحر الأسود، اتبعت روسيا القيصرية سياسة التغيير الديموغرافي، فقامت بتهجير 1.5 مليون شركسي من مدن "سوتشي" و"توابسي" و"سخومي" الساحلية، إلى مناطق سيطرة الدولة العثمانية، وعلى رأسها مدينة "فارنا" (في بلغاريا حالياً) وصامسون وسينوب وطرابزون.

وقضى خلال عمليات التهجير القسري بحسب أرقام غير رسمية ما بين 400-500 ألف شركسي، بسبب الأوبئة والجوع.