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تشاوش أوغلو: الاعتداء على مسجد في "شتوتغارت" ينم عن عقلية مريضة

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 18.05.2020 16:28
آخر تحديث في 18.05.2020 16:32
مجهولون يعلقون رئس خنزير على باب مسجد الفاتح بلدة فايهينين إنز، بالقرب من مدينة شتوتغارت الصورة من صفحة المسجد على فيسبوك مجهولون يعلقون رئس خنزير على باب مسجد الفاتح بلدة "فايهينين إنز"، بالقرب من مدينة شتوتغارت (الصورة من صفحة المسجد على فيسبوك)

اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الاعتداء الذي تعرض له مسجد في بلدة بالقرب من مدينة شتوتغارت الألمانية، بأنه آخر الأمثلة التي تتجلى فيها العنصرية ومعاداة الإسلام في أوروبا.

وأكد الوزير من خلال تغريدة نشرها على تويتر، الإثنين، على ضرورة إلقاء القبض على الجناة في أسرع وقت ممكن.

وأضاف: "تتواصل العنصرية والعداء للإسلام في أوروبا حتى في شهر رمضان ومع تفشي وباء كورونا، والاعتداء البشع الذي وقع على أحد مساجدنا في ألمانيا هو آخر الأمثلة على ذلك."

وأردف: "الرمز الذي استخدم في هذه الحادثة البشعة ينم عن عقلية مريضة. يتوجب القبض على الجناة فورا".

وحدث اعتداء أول أمس بحلول الساعة 23.30، على أحد المساجد التابعة للاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية في بلدة "فايهينين إنز"، بالقرب من مدينة شتوتغارت بألمانيا، من خلال تعليق رأس خنزير على باب المسجد.

وسجلت كاميرات المراقبة الاعتداء حيث ظهر شخصان يبتعدان سريعا عن مكان الحادث.

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