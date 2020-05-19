تشاوش أوغلو: مجلس الأمن غير فاعل في مكافحة كورونا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، إن مجلس الأمن غير فاعل في مكافحة كورونا ولم يتخذ أي قرار رغم مرور أشهر على الجائحة.

جاء ذلك مع انطلاق أولى فعاليات "منتدى أنطاليا الدبلوماسي"، الذي يتم تنظيمه لأول مرة تحت شعار "الدبلوماسية الرقمية"، بعنوان "تأثير تفشي كوفيد-19 على الوساطة وديناميات الصراع"، عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس"، بالتعاون مع معهد السلام الدولي.

وأردف: "نحتاج إلى الوساطة الآن أكثر من أي وقت مضى، في عالم ساق إلينا مزيدا من الصعوبات بعدما تفشى فيه الوباء. لقد أدى تفشي الوباء حقيقةً إلى تعقيد الجهود الحالية لإيجاد حلول سلمية للصراعات. مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (في مكافحته لكوفيد-19) غير فاعل، لقد مرت شهور منذ ظهر الوباء ورغم ذلك لم يتخذ المجلس أي قرار ".

شارك في الفعالية إلى جانب تشاوش أوغلو، كل من وزيري الخارجية الفنلندي "بيكا هافيستو" والسويسري "إجناسيو كاسيس" ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية "روزماري ديكارلو" ورئيس معهد السلام الدولي "تيري رود لارسن".

وأوضح تشاوش أوغلو خلال حديثه في الفعالية أن الوباء قاد الجميع بسرعة إلى العصر الرقمي، وبدا أن معظم الناس تقريبا لم يكونوا على أهبة الاستعداد.

وأشار إلى أن مواضيع "مؤتمر إسطنبول للوساطة" و"اجتماع مجموعة أصدقاء الوساطة في الأمم المتحدة" و"منتدى أنطاليا الدبلوماسي"، جميعها كانت تتعلق بالعصر الرقمي.

وأضاف: "نرى الآن كيف كانت جهودنا في محلها"، لافتا إلى إطلاقه مبادرة "الدبلوماسية السياسية" التركية في آغسطس / آب الفائت.

وأكد أن "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" يعد مبادرة جديدة تقدمها تركيا بهدف إجراء نقاشات تستند إلى المعرفة، ومن أجل توحيد العمل الدبلوماسي.

واستطرد: "أجبرنا الوباء على تحويل المنتدى إلى منصة رقمية، واليوم ننظم أولى فعالياتها. ويسعدنا التعاون مع معهد السلام الدولي في حفل الافتتاح".

وأعرب تشاوش أوغلو عن دعمه لجهود الوساطة من أجل السلام، التي يبذلها جميع المشاركين في المؤتمر.

وأفاد أن ترؤس تركيا بالتشارك مع فنلندا لاجتماع مجموعة أصدقاء الوساطة في الأمم المتحدة، وانضمام سويسرا لهم في مجموعة مشابهة داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ونجاح جميع هذه المبادرات، فتح بابا لتشكيل مجموعة مشابهة داخل منظمة التعاون الإسلامي.

وأوضح أن مجموعة أصدقاء الوساطة في الأمم المتحدة تضم الآن بين جنباتها 60 عضوا، مؤكدا أن هدفها هو إبقاء مسألة الوساطة على رأس جدول أعمال المجتمع الدولي.