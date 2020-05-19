نائب الرئيس التركي يهنئ الشعب بـيوم الرياضة والشباب وإحياء ذكرى أتاتورك

هنأ نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الثلاثاء، الشعب بيوم الرياضة والشباب وإحياء ذكرى مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.

وأعرب أوقطاي في رسالة نشرها على "تويتر"، عن تهانيه للشعب التركي، بمناسبة يوم الرياضة والشباب وإحياء ذكرى مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.

وقال أوقطاي في تغريدته: "نستذكر مصطفى كمال أتاتورك وأبطال الكفاح من أجل الاستقلال في الذكرى الأولى بعد المئة، وأهنئ شعبنا العزيز من أعماق قلبي بيوم 19 مايو، يوم الرياضة والشباب وإحياء ذكرى مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك".

يشار أن الجمهورية التركية وجمهورية شمال قبرص التركية، تحتفلان في 19 أيار/ مايو من كل عام، بمناسبة عيد الرياضة والشباب وإحياء ذكرى أتاتورك.

وهو اليوم الذي انطلقت فيه حرب الاستقلال في تركيا بقيادة مؤسس الجمهورية "مصطفى كمال أتاتورك"، ضد قوات الحلفاء عام 1919.