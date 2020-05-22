أردوغان: ننتقل إلى نظام جديد لمرحلة ما بعد كورونا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إنهم ينتقلون إلى نظام جديد لمرحلة ما بعد كورونا، يمكن تلخيصه بالتزام الكمامات والتباعد الاجتماعي وقواعد النظافة.

وأضاف في كلمة له عبر الفيديو مع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن تركيا أظهرت نجاحا في إدارة وتجاوز المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الناجمة عن تدابير مواجهة الوباء.

وأكد أردوغان: "سنظل يقظين، وأدنى إهمال يمكن أن يؤدي إلى عودة الوباء".

وأوضح مخاطبا رؤساء فروع حزبه في الولايات: "أظهرنا نجاحا في إدارة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الناجمة عن فرض التدابير الوقائية، وتجاوزها".

وأردف: "ننتقل إلى نظام جديد يمكننا تلخيصه بالتزام الكمامات والتباعد الاجتماعي وقواعد النظافة".

وتابع الرئيس التركي: "يجب القضاء على كورونا في العالم بأسره كي نتنفس الصعداء جميعا".

وحول الجهود التركية في مكافحة الوباء، قال أردوغان: "بذلت وزاراتنا وجميع مؤسساتنا جهدا كبيرا لإدارة مرحلة مكافحة الوباء، وحققت نجاحات تاريخية".

وشدد على أن "الحياة اليومية في تركيا والعالم يجب أن تسير وفق القواعد الجديدة مدة من الزمن".

وحول ما وصلت إليه أعمال التشييد والبناء في جزيرة "الديمقراطية والحريات" ببحر مرمرة، قال الرئيس التركي "سنفتتح الجزيرة في 27 مايو (أيار) الجاري".

ومن الجدير بالذكر أنّ جزيرة "الديمقراطية والحريات" ببحر مرمرة، كانت تحمل اسم جزيرة يصّي أدا، وتم تغيير أسمها بعد إطلاق مشروع الديمقراطيات والحريات فيها عام 2013 وبدأ تنفيذه عام 2015.

ويشمل المشروع بناء فندق ومركز للمؤتمرات ومسجد ومتحف، وصالات عرض ومقاهٍ ومطاعم.

ووجه أردوغان انتقادات لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، متهما إياهم بعرقلة تقدم تركيا، واستغلال أزمة كورونا كفرصة من أجل الوصول إلى السلطة.

وأوضح أن حزب الشعب الجمهوري حاول إظهار أزمة كورونا أزمة محلية تركية، بينما هي أزمة عالمية.

يذكر أن تركيا سجلت خلال الساعات الـ24 الأخيرة، تراجعا ملحوظا في وفيات كورونا مسجلة 27 حالة فقط.

وارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 114 ألفا و990، بعد شفاء 1003 مرضى، بحسب معطيات وزارة الصحة.