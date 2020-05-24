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متحدث الرئاسة التركية: أوروبا وأمريكا فقدتا ثقتهما بحفتر

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 24.05.2020 13:10
آخر تحديث في 24.05.2020 18:50
متحدث الرئاسة التركية: أوروبا وأمريكا فقدتا ثقتهما بحفتر

قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن الدول الأوروبية والولايات المتحدة لم تعد تثق بالانقلابي خليفة حفتر في ليبيا؛ إلا أنها لا تفصح عن ذلك علنا أمام الرأي العام.

وأضاف قالن في مقابلة تلفزيونية، مساء السبت، أن تركيا تبذل جهودا لإخراج الشعب الليبي من حالة الفوضى التي هو فيها منذ عشرة أعوام.

وشدد أن تركيا موجودة في ليبيا بموجب اتفاقيات رسمية وفي أطر شرعية، مؤكدا أنها لا ترضخ للانقلابي حفتر ولا لغيره.

وقال: "الدول الأوروبية والولايات المتحدة، تقول لنا إن حفتر لم يعد موثوقا؛ إلا أنها لا تفصح عن ذلك علنا أمام الرأي العام".

وأوضح أن تركيا تبذل جهودا من أجل الدفع بالعملية السياسية لإنهاء حالة عدم الاستقرار التي ظهرت عقب إطاحة القذافي.

وأضاف: "وهذه الجهود ليست أحادية، وإنما في إطار الجهود التي تسيرها الأمم المتحدة".

وأكد متحدث الرئاسة التركية ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا ضد السلوك غير القانوني والطائش لاعتداءات حفتر.

ولفت قالن إلى أن بلاده "على علم بوجود علاقات مشبوهة للولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية مع بلدان داعمة لحفتر في العالم العربي وخصوصا منطقة الخليج".

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