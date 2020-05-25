أردوغان يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني والرئيس الكازاخي العلاقات الثنائية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن أردوغان وخان تبادلا تهنئة العيد، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما.

وأضاف البيان أن "زعيمي البلدين بحثا خلال الاتصال العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، إضافة إلى التعاون في مكافحة كورونا".

في السياق، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، مع نظيره الكازاخي جومرت توكاييف، تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مكافحة فيروس كورونا.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن "أردوغان أجرى اتصالين هاتفيين مع توكاييف، ونور سلطان نزارباييف أول رئيس لكازاخستان".

وأضاف البيان أن "الرئيس أردوغان بحث مع نظيره توكاييف تعزيز العلاقات بين تركيا وكازاخستان، إضافة إلى التعاون في مكافحة كورونا".