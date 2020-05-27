أردوغان يفتتح جزيرة "الديمقراطية والحريات" تخليداً لذكرى مندريس

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، جزيرة "ياسّي أدا" في بحر مرمرة باسمها الجديد "جزيرة الديمقراطية والحريات" بمراسم رسمية.

وشهدت الجزيرة صدور حكم الإعدام بحق رئيس الوزراء الأسبق عدنان مندرس ورفاقه بعد انقلاب عسكري عام 1960.

وشارك في مراسم الافتتاح كل من رئيس البرلمان مصطفى شنطوب ورئيس الحزب الحركة القومية دولت باهتشلي، ورئيس المحكمة الدستورية زهدي أرسلان، وأعضاء الحكومة، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، وقادة القوات المسلحة وعدد آخر من النواب البرلمانيين.

وقال أردوغان في كلمة خلال الافتتاح إن "تركيا تعرضت في مثل هذا اليوم (27 مايو) قبل 60 عاما لأسوأ انقلاب في تاريخها".

وأضاف: "ما شهدته الجزيرة في الماضي (الحكم على مندرس بالإعدام) هو جريمة بحق القانون".

وأكد أن رئيس الوزراء الأسبق عدنان مندرس ورفاقه سيحافظون على مكانتهم الرفيعة في قلوب الشعب التركي.

وتابع: "شعبنا لن يسامح أبدا المحرضين على الانقلاب، وليس الانقلابيين فحسب، كما أن وصمة العار لن تمحى من جبين الذين أعدموا مندرس ورفاقه، وأولئك الذين أيدوا حكم الإعدام".

وأوضح أردوغان أن الانقلابات هي أكبر مثال على "بدائية وتعصب الذين يحتقرون الشعب ويستخفون بالناس ومعتقداتهم ولباسهم ونمط حياتهم".

وأضاف: "السمة الرئيسية لجميع الانقلابات وحركات الطغم العسكرية في بلدنا هي العداء لقيم شعبنا وتاريخه".

وذكر أن الانقلاب ومسرحية المحاكمة لم يستهدفا شخص مندرس ورفاقه فحسب، وإنما عامة الشعب التركي بقيمه وتاريخه وثقافته وإيمانه.

وأشار الرئيس التركي أن الذين انقلبوا على مندرس ورفاقه وأعدموهم، قضوا ما تبقى من حياتهم تحت نظرات الشعب المليئة بالبغض والكراهية.